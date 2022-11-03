عشية الغد: أمطار غزيرة والحرارة في انخفاض مع رياح تتجاوز 90 كلم/س

يتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر يوم الغد الجمعة 4 نوفمبر وخلال يوم السبت 5 نوفمبر 2022، بنزول أمطار مرقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون غزيرة خاصة بأقصى الشمال والشمال الغربي حيث يتراوح مجموعها اليومي بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى 70 مليمترا مع تساقط البرد.

كما يُنتظر أن تنخفض الحرارة لتتراوح القصوى يوم السبت 5 نوفمبر 2022 بين 13 و18 درجة بالشمال والمناطق الغربية وبين 20 و25 درجة ببقية الجهات مع هبوب رياح شمالية قوية تصل سُرعتها مؤقتا إلى 90 كلم/س .

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