عشية اليوم: الفخفاخ يلتقي محافظ البنك المركزي ووزير المالية

أعلن رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ اليوم الجمعة، أنه سيلتقي عشية اليوم محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية رضا شلغوم للتعرف بدقة على الوضع وعلى أولويات سنة 2020.

وأشار الفخفاخ إلى أنه وضع برنامجا يهم الاصلاحات الكبرى ويضم 5 أو 6 محاور سيقترحهم على الحزام السياسي لبداية إصلاح اقتصادي عميق من أجل التوجه الاجتماعي .

وشدد الفخفاخ على ضرورة وضع الحكومة في بيئة قيمية قائمة على عقلنة الحياة السياسية واعتماد الوضوح في تطبيق القانون.

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