عشية اليوم: انطلاق توجيه الـSMS للفئات العمرية المعنية بالتلقيح الأحد

أعلن المدير العام للصحة ومنسق عمليات التلقيح المكثف فيصل بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن وزارة الصحة ستوجه ابتداء من الساعة الخامسة بعد زوال اليوم الإرساليات القصيرة لدعوة الفئات العمرية المعنية بالتلقيح ضد كورونا في اليوم الثالث للتلقيح المكثف الموافق ليوم الأحد 29 أوت الجاري.

وأضاف فيصل بن صالح أنه سيتم تخصيص ما يقارب 400 مركز بمختلف جهات البلاد ستفتح أبوابها من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السابعة مساء.

ولفت بن صالح إلى أنه تم تخصيص فريقين لتطعيم كل فئة عمرية اذ سيتم تخصيص فريق للأطفال من سن 15 سنة الى 17 سنة وفريق آخر لـ40 سنة فما فوق، وذلك باعتبار انه سيتم تطعيمهم بلقاحات مختلفة وهي « فايزر » للأطفال و »أسترازينكا » للفئة العمرية الأخرى.

يذكر أنه تم تنظيم يومين سابقين للتلقيح المكثف في 8 و 15 أوت الجاري تمكنت المصالح الطبية خلالهما من تطعيم أكثر من مليون شخص.

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