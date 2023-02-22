عصام الدردوري: « وثائقي قناة الجزيرة يعكس نوايا مبيّتة لضرب الاستقرار في تونس »

نفى عصام الدردوري، رئيس جمعية الأمن والمواطنة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأتباء، صحة ما جاء في الوثائقي الذي عرضته مؤخرا قناة الجزيرة، في إطار برنامج “ما خفي أعظم”، معتبرا خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء، أن ما ورد في هذا الوثائقي “يعكس نوايا مبيّتة لضرب الاستقرار في تونس وتشويه المؤسسة الأمنية، خدمة لأجندات معلومة”.

وقال الدردوري إن ما ورد ضمن التسجيلات المنسوبة له في هذا العمل الوثائقي، “جاءت على خلفية معطيات لا صلة لها بالواقع وهي من نسج خيال النائب السابق في البرلمان المنحل، ماهر زيد المحكوم عليه بالسجن في قضايا ذات صبغة إرهابية والتآمر على أمن الدولة، رغم تحصّنه بالفرار في تركيا وذلك في علاقة بوثائقي سابق من إعداد القناة ذاتها (بعنوان الصندوق الأسود)، حول قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد”.

وأشار إلى أن إحدى التسجيلات تضمنت اتهامه (أي الدردوري)، بتسريب عناصر اختراق إلى مجموعات إرهابية، مؤكدا أن هذا الأمر “غير صحيح”. ولاحظ أن اللافتة التي ظهرت في التسجيل وعليها صورة عصام الدردوري “مفبركة ولا علاقة لها بالواقع واعتمدتها القناة الباثة للفيلم الوثائقي (أي الجزيرة)، من أجل الإيهام بوجود علاقة شخصية له مع التنظيمات الإرهابية”.

كما نفى رئيس جمعية الأمن والمواطنة، التسجيلات التي جاءت في وثائقي قناة الجزيرة والتي تشير إلى “وجود علاقة له مع عميل لبناني”، حسب عصام الدردوري الذي قال إن وزارة الداخلية، في فترة حُكم حركة النهضة، “لفّقت ضدّه 54 قضية، بإيعاز من القاضي المعزول البشير العكرمي الملاحق في مجموعة من القضايا أهمها التستر على قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي”.

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