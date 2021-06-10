عضو باللجنة العلمية: نتوقّع أكثر من 80 وفاة بكورونا يوميا هذه الأيام

توقّع عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد الدكتور سامي المورالي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم صباح اليوم الخميس، تسجيل أكثر 80 حالة وفاة يوميا بفيروس كورونا المستجد خلال هذه الأيام.

وبين المورالي بأنه تم تسجيل نقص في إيجابية تحاليل PCR، لكنها ارتفعت من نسبة عالية للمرضى الموجودين في المستشفيات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية.

واعتبر الدكتور بأن الحل الوحيد لمجابهة هذه الموجة هو التسريع في التلقيح خاصة في ظل عدم تطبيق الإجراءات الوقائية، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي واحترام البروتوكولات الصحية المُعلن عنها سابقا.

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