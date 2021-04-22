عضو باللجنة العلمية: اقتربنا من 100% من طاقة استيعاب المستشفيات

أكد عضو اللجنة العلمية الدكتور رياض دغفوس في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الخميس، أن أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد في تزايد يومي ما خلّف صعوبة كبيرة في إيجاد سرير إنعاش بالمستشفيات والمصحات الخاصة، مشددا على أننا اقتربنا من 100% من طاقة استيعابها.

وبخصوص تلقيح أسترازينيكا، قال الدكتور إن أغلب البلدان اكتشفوا أن النتائج الإيجابية للقاح يفوق مخاطر استعماله لمن هم فوق 50 عاما، لذلك قررت تونس استعماله لمن سنهم يفوق 60 عاما مع تأجيل استعماله إلى حين صدور نتائج استعماله في البلدان التي انطلقت في التلقيح به.

وبين المتحدث بأن مشكل السلالة البريطانية التي دخلت تونس هو سرعة الانتشار لكنها ليست الأخطر، إلا أن الإفريقية والبرازيلية أخطر .

وقال الدكتور رياض دغفوس إن الوضع الصحي خطير وأن الرأي العلمي يُثبت أن الحظر الصحي الشامل هو الحل للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن وضعنا الاقتصادي لا يسمح بذلك .

كلمات البحث :اللجنة العلمية;طاقة استيعاب;مستشفيات;مصحات