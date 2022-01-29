عضو باللجنة العلمية: الإنتشار المكثّف لـ «أوميكرون» قد يؤدي لظهور فروع منه مختلفة في الخطورة

نبّه عضو اللجنة العلمية محجوب العوني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت، من أن الانتشار المكثف لمتحور « أوميكرون » قد يؤدي إلى ظهور فروع منه تختلف عن المتحور الأصلي في الخطورة وحدة الانتشار.

وبين المتحدث بأن استقرار الوضع الصحي يتطلب تكثيف عمليات التلقيح ضد كورونا، مشيرا إلى أن خصوصية متحور « اوميكرون » تتمثل في قدرته الفعالة على الانتشار السريع، لافتا إلى أن إتمام التلقيح بالجرعة الثالثة يوفر مستوى عال من الحماية ضد كورونا.

وأوضح محجوب العوني بأن استمرار تواجد حالات إصابة بمتحور « دلتا » يتطلب تكثيف عمليات التقصي وإنجاز التقطيع الجيني من أجل تطويق أي احتمال لظهور بؤر تكون مصدرا للعدوى بالمرض.

ودعا أستاذ علم الفيروسات عموم المواطنين إلى اعتماد سلوك وقائي من خلال إرتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي مع تهوية المنازل وفضاءات العمل.

كلمات البحث :أوميكرون;اللجنة العلمية