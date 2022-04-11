عضو باللجنة العلمية: السلالة الجديدة لكورونا تجمع بين طفرتين من نفس الفيروس

أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وأستاذ علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير محجوب العوني في تصريحات إعلامية صباح اليوم الاثنين، أنّ السلالة الجديدة من كورونا هي سلالة ذات تركيبة مزدوجة ما بين أوميكرون ب.أ.1 واوميكرون ب.أ.2 ، تم اكتشافها مؤخرا في بعض الدول على غرار بريطانيا والهند.

وقال العوني إنه مع ظهور هذه التركيبة المزدوجة يمكن أن يصاب الإنسان بكِلا الفرعين في الوقت ذاته، مشيرا إلى أنه أثناء التكاثر داخل الخليّة يتم المزجُ بين الجينات الخاصة بكل فرع، وتكوينُ طيف جيني هجين قادر أن يُصيب الخلية من جديد ويكتسب مواصفات بيولوجية خاصة به.

ودعا محجوب العوني إلى ضرورة تلقي الجرعة التعزيزية للقاح المضاد لفيروس كورونا، خاصة مع ظهور سلالة جديدة للفيروس.

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