عضو باللجنة العلمية: وزارة الصحة لا تتستر على حقيقة الوضع الوبائي

نفى عضو اللّجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والأخصائي في علم الفيروسات محجوب العوني في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، اتهامات منظمة « أنا يقظ » حول ما اعتبرته « تسترا » من قبل وزارة الصحة على حقيقة الوضع الوبائي المنتشر بالبلاد إثر تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مقللا من خطورة السلاسة المنتشرة حاليا.

وأوضح العوني أن عدد الحالات الإيجابية مرتفع، لكن هذه الوضعية لا يقابلها في الوقت نفسه ارتفاع في عدد الحالات التي تستوجب الإقامة في المستشفيات أو في عدد الوفيات باعتبار وأن أغلب المتوفين هم في عمر متقدم ويعانون من أمراض مزمنة، ولديهم نقص في المناعة، والأهم أنهم أشخاص لم يستكملوا مسار التطعيم أو لم يحصلوا على الجرعات التعزيزية ».

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