عضو باللجنة العلمية: وضع المنظومة الصحية مُطمئن مع بداية الموجة الخامسة

قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا محجوب العوني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، إن وضع المنظومة الصحية مطمئن مع بداية الموجة الخامسة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة وفرت الإمكانيات اللازمة من أسرة الإنعاش والأوكسجين والتجهيزات، كما ساهمت حملة التطعيم المكثفة في تخفيف حدة مخاطر هذه الموجة.

وبين العوني بأن المستشفيات تعمل في ظروف طيبة وتؤمن الرعاية للمصابين بالفيروس في ظروف جيدة، مؤكدا أنه تم تجاوز كل التحديات التي فرضت خلال الموجة السابقة الناتجة عن انتشار متحور دلتا.

من جهة أخرى، أفاد العوني بأن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ستجتمع ظهر اليوم لمتابعة كل المستجدات المرتبطة بالوضع الوبائي، ملاحظا أن الوضع الحالي يشهد تزايد ارتفاع الاصابات الناتجة عن تفشي متحور اوميكرون الذي يهيمن بنسبة 90 بالمائة على مجموع التحاليل الإيجابية.

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