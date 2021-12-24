عضو باللجنة العلمية يتوقّع تسجيل موجة أوميكرون بعد احتفالات رأس السنة

اخر تحديث : 24/12/2021
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

مستشفيات كورونا تونس

توقع عضو اللجنة العلمية امين فوزي سليم في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، تسجيل موجة جديدة من المتحور أوميكرون لفيروس كورونا بعد الاحتفالات برأس السنة الادارية، داعيا إلى مواصلة الالتزام بالبروتوكول الصحي.
واوضح سليم من جهة اخرى أن الهدف من إقرار إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح هو تاخير انتشار متحور اوميكرون ببلادنا في الإدارات والمدارس والكليات للتقليص من عدوى الفيروس وتقوية المناعة بالتلقيح.


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