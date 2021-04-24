عضو باللجنة العلمية يقترح غلق الحدود البرية والجوية والبحرية

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أمان الله المسعدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، أن اللجنة العلمية ستجتمع اليوم وسترفع توصياتها الى الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، بشان سبل منع دخول السلالتين جنوب الافريقية في ليبيا والسلالة البرازيلية في فرنسا الى تونس والحد من ظهورهما.

واقترح المسعدي غلق الحدود البرية والجوية والبحرية، أو اجراء تحاليل سريعة بمناطق العبور على الوافدين على المطارات والموانئ حتى وان استظهروا بتحليل « بي سي ار » سلبي، على ان يتم وضع كل شخص يكون تحليله إيجابيا في الحجر الصحي الاجباري.

واقر بصعوبة تنفيذ الاقتراج الثاني، الذي يتطلب وضع منظومة كاملة حسب الوافدين وهو ما يستوجب الاعداد له مسبقا وتوفير التحاليل والموارد البشرية الضرورية.

وحذر المسعدي من تطور الوضع الوبائي الذي وصفه « بالخطيرا جدا » لاسيما في ظل توافد أعداد هامة من المصابين بكوفيد-19 على المستشفيات، فضلا عن المقيمين بها لتلقي العلاج وهو ما يتسبب في ارهاق المنظومة الصحية.

كلمات البحث :الحدود;اللجنة العلمية