عضو باللجنة العلمية يُرجّح ظهور سلالة جديدة لكورونا

رجّح الإخصّائي في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا الدكتور أمين سليم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 19 أفريل 2022، فرضية ظهور سلالة جديدة متحوّرة لفيروس كورونا نتيجة الحرب الرّوسيّة الأوكرانية وتدفق أفواج اللاجئين نحو أوروبا، ومن المحتمل انعكاسها سلبا على تونس التي لها حركات نقل مع أوروبا.

واعتبر المتحدث أن هذه الفرضية تبقى إمكانية من الممكن حدوثها من عدمها، مشيرا إلى أن أوروبا تشهد حاليا موجة من انتشار فيروس كورونا من الممكن أن ينضاف إليها ظهور سلالة جديدة نتيجة للأوضاع الإنسانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبيّن المتحدّث بأن أوكرانيا تشهد نتيجة للحرب غياب لعمليات التلقيح والتقصي والإجراءات الوقائية ومن المحتمل أن تؤثر أدفاق الهجرة نحو أوروبا في ظهور طفرات جديدة تأخذ مكان متفرّع أوميكرون BA.2 الواسع انتشارا حاليا على مستوى العالم.

وعلى المستوى الوطني، أضاف الدكتور أمين سليم أن فرضية أخرى من المتوقع حدوثها وهي ظهور موجة سادسة في منتصف ماي القادم بسبب نقص التغطية بالتلقيح بالجرعة الأولى لتعزيز المناعة (الجرعة الثالثة).

وأوضح المتحدّث بأن امكانية ظهور موجة سادسة في منتصف ماي القادم تعود أيضا الى آثار الاحتفالات بعيد الفطر الذي سيكون في بداية شهر ماي 2022 وهو ما يمكن أن يتسبب في انتشار فيروس كورونا في شكل موجة جديدة نتيجة لعدم الأخذ بالاحتياطات الوقائية.

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