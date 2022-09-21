عضو هيئة الدفاع: 3 خيارات مطروحة في قضية التسفير

أكد عضو هيئة الدفاع في ملف التسفير الى بؤر التوتر مختار الجماعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنه سيتم عرض كافة المشمولين بالتتبع في الملف على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لتقرير ما تراه صالحا.

وأوضح الجماعي أنه تمت إحالة كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي والقيادي بالحركة، الحبيب اللوز بحالة سراح، في حين تمت احالة نائب رئيس حركة النهضة، علي العريض بحالة احتفاظ.

واعتبر الجماعي أن « النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الرهاب أمامها ثلاث خيارات أولها الحفظ وارجاع الملف لباحث البداية لاستكمال الابحاث، وهو ما يترتب عنه وجوبا تسريح المحتفظ بهم، ويتمثل الخيار الثاني في فتح بحث تحقيقي بخصوص الوقائع الورادة في ملف الشكاية، كما يمكن للنيابة العمومية التوجه نحو خيار ثالث وهو رفع يد النيابة العمومية عن الملف وتعهيد قاضي التحقيق باصدار البطاقات القضائية ان اقتضى الحال » .

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