عطلة بيوم واحد بمناسبة رأس السنة الهجرية



أعلنت ئاسة الحكومة ، في بلاغ لها اليوم ، بأنه عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 223 لسنة 2021 المؤرخ في 7 ديسمبر 2021، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية بعطلة يوم واحد، إما يوم الثلاثاء 18 جويلية أو يوم الأربعاء 19 جويلية 2023، حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ مفتي الجمهورية في الغرض.

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