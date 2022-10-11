عفو اجتماعي خاص بالمؤجّرين والعاملين لحسابهم الخاص

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أنّه تقرّر منح المدينين من المؤسّسات والعاملين لحسابهم الخاصّ في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي طرحا كلّيا أو جزئيا بصفة آلية لخطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضّمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة، الرّاجعة للثلاثيّات المنقضية وإلى حدود الثلاثيّة الثّالثة لسنة 2021، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2022.

ويكون خلاص أصل الدين والمصاريف وفقا للصيغ التّالية:

1- بالنسبة للمؤسّسات :

• طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير عند خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 3 سنوات.

• طرح جُزئي و آلي بنسبة 50% من مبالغ خطايا التأخير عند خلاص كـامل أصـل الدين و مصاريف التتّبع بأقســــاط شهريّة على مدّة أقصـــاها 5 سنوات.

2- بالنّسبة للعاملين لحسابهم الخاص :

• طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير عند خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة أو بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.

وللانتفاع بهذا الإجراء يشترط خلاص الثلاثيّات اللاّحقة للثلاثيّة الثالثة لسنة 2021.

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