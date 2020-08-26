عقوبة عدم ارتداء الكمامة تتراوح بين 100د و3000د وقد تصل للسجن

أشرف الوزير المكلّف بتصريف أعمال وزارة الصحّة محمد الحبيب الكشو اليوم الأربعاء 26 أوت 2020، على الندوة الصحفيّة الأسبوعيّة التي خصّصت لتقديم آخر مستجدّات الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 خاصّة بالجهات التّي شهدت حلقات عدوى محلّية ومختلف الإجراءات لمحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجدّ في تونس.

وأشار محمد الحبيب الكشو خلال الندوة، إلى صدور القرار المتعلّق بإلزاميّة ارتداء الكمامات الواقية بالفضاءات والأماكن العموميّة، مذكّرا بالعقوبات الماليّة (خطايا) والعقوبات السالبة للحريّة (السجن) بالنسبة للمخالفين لهذا القرار.

وأوضح الوزير بأن عقوبة عدم ارتداء الكمامات تتراوح بين 100د و3000 د وقد تصل إلى حدّ السجن.

وشدّد الوزير على أهميّة الانخراط الطوعي للمواطنين في تنفيذ الإجراءات الوقائيّة الصحيّة للحدّ من تفشّي العدوى خاصّة بالأماكن التي تشهد تجمّعات كبرى على غرار المناسبات العائليّة والأسواق والمصانع، كما دعا إلى ضرورة تطبيق الاجراءات الوقائيّة الفرديّة والجماعيّة والبروتوكولات الصحيّة في مختلف القطاعات للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ في جهات البلاد.

يُشار إلى أن القرار الصادر بالرائد الرسمي يوم الاثنين المنقضي، ينص على وجوبية ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات والأماكن المفتوحة أو المغلقة المفتوحة للعموم بما في ذلك:

- المؤسسات والمراكز الصحية العمومية والخاصة

- مؤسسات التربية والتعليم والتكوين العمومية والخاصة

- رياض الأطفال والمحاضن والكتاتيب

-وسائل النقل

- الفضاءات التجارية

- الفضاءات المخصصة للأنشطة الجماعية الرياضية والثقافية والترفيهية

- الجوامع والمساجد والزوايا وسائر أماكن العبادة

- الإدارات العمومية والخاصة

- المطارات والموانئ ومحطات النقل العمومي.

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