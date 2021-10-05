عقود لوبيينغ جديدة: أنا يقظ تقاضي حركة النهضة

أعلنت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بالإضافة إلى إمضائها على عقدي لوبيينغ -Lobbying- قبيل انتخابات 2014 و2019، قامت حركة النهضة بإمضاء عقدين آخرين مع شركة Burson-Marsteller الأمريكية وذلك قبيل مؤتمرها العاشر سنة 2016 وقبيل الانتخابات البلدية لسنة 2018. وتبلغ قيمة العقدين المذكورين حوالي 355,850.79 دولار أي ما يعادل المليون دينار تونسي.

وشددت المنظمة على أن القانون التونسي، وبالتحديد المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، يحجر على الأحزاب السياسية قبول:

-تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية.

-تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر.

وأعلنت المنظمة أنها ستتولى تقديم طلب تعهّد لمحكمة المحاسبات لاتخاذ ما يوجبه القانون الانتخابي من إجراءات في حقّ حزب حركة النهضة.

كما ستتقدم منظمة أنا يقظ بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

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