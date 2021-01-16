على إثر زيارة رئيس الجمهورية: الدكاترة المعطلون يُعلّقون مؤقتًا إضراب الجوع

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم السبت 16 جانفي 2021، زيارة إلى الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل الذين يخوضون إضراب جوع مفتوح بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

ومثلت الزيارة مناسبة استمع خلالها رئيس الدولة إلى مطالب المعتصمين وانتظاراتهم، وقد عبر عن تفهمه لهم ودعاهم إلى فك إضراب الجوع حفاظا على صحتهم، في انتظار التوصل إلى حل .

كما أعرب سعيّد عن الاستعداد لاستقبال وفد ممثل عن المعتصمين للنظر في مقترحاتهم وتصوراتهم للحلول الممكنة وبحث سبل تطبيقها.

وأكد الرئيس على أن ضرب التعليم هو نوع من ضرب المجتمع وجدد تأكيده على وجوب إصلاح منظومة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن مشروع إحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم شبه جاهز.

ولفت قيس سعيد إلى أهمية وضع مقاربة وطنية شاملة في كل المجالات وألا تكون المطالب قطاعية أو جهوية كما هو الحال منذ سنة 2011 إلى اليوم، كما شدد على أن التصورات والحلول يجب أن تكون قابلة للتنفيذ وغير مسقطة من الخارج.

وأعلن اتحاد الدكاترة المعطلين عن العمل بتونس مساء اليوم، عن تعليق جزئي و مؤقت لإضراب الجوع الذي يخوضه الدكاترة الباحثون المعتصمون على إثر زيارة رئيس الجمهورية.

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