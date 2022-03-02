على متنها 230 تونسيا: وصول طائرة الخطوط التونسية من رومانيا إلى مطار قرطاج

وصلت فجر اليوم الأربعاء، طائرة الخطوط الجوية التونسية القادمة من رومانيا إلى مطار تونس قرطاج الدولي وعلى متنها 230 مواطن تونسي تم اجلاؤهم من الحدود الأوكرانية الرومانية.

وقد كان في استقبال المواطنين التونسيين عثمان الجرندي، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج وربيع المجيدي، وزير النقل.

يُشار إلى أن الطائرة العسكرية التونسية القادمة من بولونيا وصلت فجر اليوم، إلى مطار تونس قرطاج الدولي وعلى متنها 97 مواطنا تونسيا .

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