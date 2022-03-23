على متنها 724 سائحا: وصول أول سفينة سياحية إلى ميناء حلق الوادي منذ 2019

رست اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 بميناء حلق الوادي، السفينة السياحية « Spirit of Discovery »، معلنة بذلك عودة أول رحلة منذ سنة 2019، ما قبل جائحة كورونا، وعلى متنها 724 سائحا من جنسيات مختلفة أغلبهم من بريطانيا بالإضافة إلى جنسيات أخرى ألمانية واسبانية وهولندية ودنماركية وكندية وأسترالية.

وكان في استقبال هذه الرحلة الأولى وزير السياحة محمد المعز بلحسين ووزير النقل ربيع المجيدي وكاتبة الدولة لشؤون البحر أسماء السحيري بحضور والي تونس ورئيسة بلدية حلق الوادي والمديرة العامة للديوانة التونسية والرئيس المدير العام لحلق الوادي « شيبينغ كروز » ورئيس الغرفة النقابية الوطنية للنقل السياحي والمدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ ومدير الميناء التجاري بحلق الوادي وممثلين عن وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة ووزارة الداخلية والصحة والثقافة والنقل والسلط والهياكل المعنية وبحضور سفيرة بريطانيا بتونس.

وأكد وزير السياحة أن هذه الرحلة الأولى هي من بين 40 رحلة مبرمجة خلال سنة 2022 مرجحا مزيد إرتفاع عدد الرحلات معتبرا أنها تمثل بداية انتعاش القطاع السياحي باعتبار أهمية هذه الرحلات في تنشيط الحركة السياحية والتجارية والثقافية على غرار تنشيط قطاع الصناعات التقليدية الذي شهد صعوبات كبرى جراء وباء كورونا والنقل السياحي والمواقع والمعالم الأثرية، خاصة أن هذه الفئة من السياح تتميز بقدرتها الإنفاقية العالية.

وأضاف الوزير أن هناك عمل مشترك بين الوزارات والهياكل المعنية تم القيام به يهم النظافة وتأمين المسالك السياحية والجانب الصحي والوقائي وغيرها تتضافر فيها كل الجهود لتأمين أفضل الظروف لاستقبال هذه الرحلات واسترجاعها بعد غياب دام قرابة 3 سنوات.

ويذكر أن السياح القادمين على متن هذه الرحلة سيقومون بجولة بعدد من المناطق السياحية بتونس العاصمة والقيروان وسوسة لاكتشاف المقومات السياحية والثقافية والحضارية التي تزخر بها بلادنا.

كلمات البحث :حلق الوادي;سفينة سياحية