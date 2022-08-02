علي الحفصي رئيسا لحزب «صوت الجمهورية»

أعلن علي الحفصي الوزير السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أنه تم انتخابه رئيسا لحزب « صوت الجمهورية » .

وقال الحفصي إن حزب صوت الجمهورية سيكون عنوان الجمهورية المتضامنة التي تشعّ على مختلف جهات وشرائح المجتمع و صوت لإعلاء وتكريس قيم الجمهورية التي سيجد فيها التونسيون الكرامة والعدالة والتضامن والمساواة و تجربة جديدة مبنيّة على أساس ديموقراطي وتشاركي بعيدا عن كل اصطفاف ايديولوجي أو مصلحي و فئوي .

وقالت الحفصي إن هذا المشروع سيكون مفتوحا لكل الطاقات التونسية في الداخل وفي الخارج والتي تؤمن بان تونس يمكن لها أن تكون نموذجا إيجابيا بعيدا عن السلبية والعدمية، واستعراض العنتريات الوهمية.

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