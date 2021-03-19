علي الكعلي في زيارة عمل إلى قطر

يؤدي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي من 19 إلى 23 مارس الجاري، زيارة عمل إلى دولة قطر، وذلك في إطار العمل على تعزيز التعاون الإقتصادي خاصة على مستوى دفع الإستثمار.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي واستغلال الإمكانيات المتاحة لدى البلدين لإعطائه دفعا جديدا في المرحلة الراهنة والقادمة، خاصة في ضوء خطة العمل للدفع الاقتصادي ما بعد أزمة COVID19.

وستكون الزيارة مناسبة، سيلتقي خلالها الوزير بعدد من الوزراء في الحكومة القطرية إلى جانب لقاءات مع مسؤولي كبرى الشركات ذات القدرات الاستثمارية الهامة الناشطة في القطاعات الواعدة على غرار تكنولوجيات الإتصال والسياحة والزراعة والطاقة وغيرها من القطاعات الهامّة بالإضافة إلى بحث فرص تعزيز التعاون الفني بين البلدين.

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