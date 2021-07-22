عمادة الأطباء تُحذّر من خطورة التطبّب الذاتي خاصة على مرضى كوفيد

حذّر المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين في بيان له اليوم الخميس، من خطورة التطبب الذاتي على مرضى كوفيد وغيرهم، داعيا الصيادلة للمساهمة بالنصح في هذا المجهود .

كما أكدت العمادة إنخراط جميع الأطباء كل من موقعه في مقاومة جائحة كورونا مضحينا بأنفسهم ثمنا للواجب الوطني، مشيرة إلى أن أكثر من 70 طبيبا توفوا جراء هذا الفيروس.

وشددت العمادة على ضرورة التسريع في نسق التلقيح وتعميمه، مؤكدة استعداد الأطباء للمساهمة طوعا في إنجاح هذه الحملة .

من جهة أخرى، عبرت العمادة عن انشغالها الشديد من الطريقة التي تدار بها الجائحة، مستنكرة ما يقع من صراعات سياسية مما يُؤثر سلبا على مردودية العمل الميداني في أصعب مراحله.

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