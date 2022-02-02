عمادة المهندسين تدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين ممن لم تثبت عليهم التهم

دعا عميد المهندسين كمال سحنون في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم الأربعاء 02 فيفري 2022، إلى ضرورة إطلاق سراح المهندسين الموقوفين الذين لم تثبت عليهم تهم في انتظار المحاكمة العادلة.

واعتبر كمال سحنون أنه تم التسرع في إصدار قرارات بالإيقاف التحفظي لعدد من المهندسين المُشرفين على بعض الأشغال.

وبين سحنون أن مدة الإيقاف تصل أحيانا إلى عام كامل وفي أغلب الأحيان تتم تبرئة الموقوفين، مشيرا إلى التأثير السلبي لعمليات الإيقاف على العائلات، مشددا على أن العمادة مع محاسبة كل من يثبت تورّطه، لكن حسب القوانين الجاري بها العمل مبينا أن المهندس ليس فوق المحاسبة في صورة ثبوت ضلوعه في ممارسات غير قانونية.

وطالب عميد المهندسين بضرورة التفريق بين الخطأ التقني المهني والفساد المالي أو الإداري، موضحا بأن الأخطاء المهنية ذات البعد التقني يجب أن تعرض على الهياكل ذات الشأن على غرار مجالس المؤسسات ومجلس التأديب بعمادة المهندسين التونسيين وليس الإحالة المباشرة على القضاء.

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