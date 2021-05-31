عمادة المهندسين تطلب من رئيس الجمهورية عرض ملفها على مجلس الأمن القومي

قرّرت عمادة المهندسين التونسيين خلال انعقاد مجلسها الوطني الخارق للعادة، مواصلة الإضراب الغيابي المفتوح في كل المؤسسات والمنشآت العمومية، محملة الحكومة بعد تراجعها عن تطبيق الاتفاق الممضى من طرفها سلفا، كل التبعات التي ستنجر عن هذا الإضراب.

كما حمّلت العمادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب مسؤولية تردى الأوضاع في المرافق العمومية والناتج عن إطالة أمد الإضراب، داعيا إياهم للتدخل العاجل لحلحلة الملف تغليبا للمصلحة الوطنية، مطالبة من رئيس الجمهورية عرض الملف على مجلس الأمن القومي.

كما دعت العمادة إلى تدعيم الفريق القانوني المتابع للملف والتسريع في نسق التقاضي وذلك برفع قضايا بكل من قام بهرسلة المهندسين والاقتطاع العشوائي من أجورهم، مطالبة بتفعيل مجلس التأديب بالنسبة للمهندسين المتخاذلين بهياكل العمادة والمهندسين المسؤولين الذين شاركوا في هرسلة زملائهم.

كما حثت العمادة إلى إحداث صندوق التآزر والصمود لدعم المهندسين الذين تعرضوا للاقتطاع بسلفة مالية مع تحديد التحركات النضالية والتصعيدية المقبلة وتنزيلها في بيان ترتيبي يصدر في الغرض.

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