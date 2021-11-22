عماد الحمامي: أدعو لإعطاء فرصة لقيس سعيد للإصلاح ومحاربة الفساد

دعا القيادي المجمد بحركة النهضة عماد الحمامي في حوار على قناة التاسعة مساء اليوم الاثنين، إلى إعطاء فرصة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لمحاربة الفساد وإصلاح القضاء والإعلام وإدخال إصلاحات في أجهزة الدولة وتقوية أجهزة الرقابة مع مراجعة المنظومة الانتخابية.

ووجه الحمامي رسالة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورد فيها ما يلي:

« الفرصة ضاعت من فضلك قدِّم استقالتك من حركة النهضة وقدّم استقالتك من دون شروط من البرلمان وغادر الحياة السياسية وخلي البلاد تقدّم لقدام » .

كما حمّل الحمامي مسؤولية الأوضاع الحالية لراشد الغنوشي وفريقه الذي اختطف الحركة منذ 2019، مؤكدا أن الغنوشي خطط مع نبيل القروي وسيف الدين مخلوف لإسقاط حكومة إلياس الفخفاخ، وفي وقت دعّم فيه رئيس الدولة الحبيب الجملي، اتفق راشد الغنوشي مع نبيل القروي وأسقطوا حكومته.

وأكد الحمامي أن رئيس الجمهورية تعرض لحملات استفزاز متكررة من الغنوشي انطلقت بمجرد تكليف الرئيس للمشيشي برئاسة الحكومة ثم بعد إجراء المشيشي للتحوير الوزاري الذي استهدف وزراء الرئيس بعد تقديم الاتحاد لمبادرة الحوار الوطني، بالإضافة إلى ممارسة الضغط حتى قبل أيام من يوم 25 جويلية عبر إقالة وزير الصحة آنذاك فوزي المهدي في أوج الجائحة الصحية.

كلمات البحث :عماد الحمامي;فساد;قيس سعيد