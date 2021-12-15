عماد الحمامي: أُساند برنامج الرئيس وأدعو لمساعدته على تحقيقه

اعتبر القيادي المجمد بحركة النهضة عماد الحمامي في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الأربعاء، أن البرنامج الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية مؤخرا طموح جدا ولا يجب عند تنزيلة وتطبيقه التسرع بل يستوجب اخذ الوقت الكافي حتى يتم تطبيقه على أسس صحيحة، متمنيا أن يتم التمكن من تنفيذه في آجاله ولا نضطر لتأخير الانتخابات التشريعية التي من المنتظر أن تجري في 17 ديسمبر 2022.

وبين الحمامي بأن برنامج رئيس الجمهورية طموح جدا إستجاب لانتظارات التونسيين وأصدقاء تونس وأشقائها.

ودعا الحمامي الجميع لمساعدة رئيس الجمهورية على تحقيق هذا البرنامج، مضيفا بقوله: « لا تعنيني المنظمات ولا الأحزاب ولا حتى حركة النهضة ما يهمني تونس والبناء في تونس » .

كلمات البحث :الرئيس;برنامج;عماد الحمامي