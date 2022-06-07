عماد الحمامي: مسار قيس سعيد في مصلحة تونس ومشاركة مليون تونسي تكفي في الاستفتاء

أكّد عماد الحمامي الوزير الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة في حوار على إذاعة موزاييك أف أم الثلاثاء 7 جوان 2022، أن المسار الحالي لرئاسة الجمهورية مسار ناجع، وهو أقصر طريق للعودة إلى ديمقراطية طبيعية والالتزام به يصب في مصلحة تونس.

وشدد الحمامي على ضرورة مشاركة التونسيين في الاستفتاء يوم 25 جويلية لإضفاء المشروعية، مضيفا: »شرعية قيس سعيد موجودة سلفا.. ونسبة المشاركة لن تمس من شرعية الاستفتاء.. وشخصيا لا أتوقع مشاركة كبرى لكن لو شارك مليون تونسي يكفي في رأيي لأن التاريخ يذهب إلى الأمام. »

وأكد الحمامي أن الاسلام السياسي انتهى ولا مستقبل له في تونس، مشددا على ضرورة النأي بالدستور القادم عن الإيديولوجيات.

كلمات البحث :استفتاء;عماد الحمامي;قيس سعيد