عماد الخميري: فيصل دربال تعرّض لنوبة وسيتم نقله للمستشفى

أكد رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة عماد الخميري في نقطة إعلامية ظهر اليوم الثلاثاء، أن النائب عن الكتلة فيصل دربال تعرّض لنوبة ووضعه الصحي صعب بسبب الضغط الذي مورس عليه من قبل كتلة عبير موسي عندما كان بصدد تلاوة تقرير لجنة المالية مع هرسلته بالاعتداءات اللفظية باستعمال مضخمات الصوت، مشيرا إلى أنه تم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى أو إلى إحدى المصحات الخاصة.

وعبّرت الكتلة النيابية لحركة النهضة عن إدانتها الشديدة للممارسات الهمجية التي أقدمت عليها رئيسة « الكتلة الفاشية » وأعضاءها، داعية كل الكتل النيابية وأعضاء المجلس النيابي إلى إدانة هذه السلوكيات المنافية لأبسط أخلاقيات العمل النيابي وللديمقراطية وكل الأخلاقيات التي ينبغي أن تسود بين الأعضاء داخل المجلس.

كما أعلنت الكتلة عن تضامنها الكامل مع سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب والتي تعرضت لاعتداءات لفظية مست حرمتها كامرأة.

واعتبرت كتلة النهضة أن ما تم سماعه في هذه الجلسة من قبل عبير موسي واستمع له الشعب التونسي يدخل في العنف ضد المرأة والنساء لأنه لا يليق أن يصدر عن امرأة تجاه امرأة ولا يليق أيضا أن يصدر عن « سياسية » تجاه نائب رئيس المجلس.

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