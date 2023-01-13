عماد الطرابلسي يتقدم بمطلب للصلح الجزائي

أعلن عصام السمعلي المقدم القانوني عن محمد عماد الطرابلسي في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم الجمعة، أن هذا الأخير تقدم عبر إدارة السجن المدني بالمرناقية بمطلب للصلح الجزائي بواسطة اللجنة المكلفة بتنفيذه بمقتضى المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية.

وأضاف السمعلي أن السجين عماد الطرابلسي يرغب في إجراء الصلح عبر اللجنة المكلفة به وأنه يرغب في إنجاحه.

وأكد عصام السمعلي أنه وفريق الدفاع عن محمد عماد الطرابلسي سبق لهم أن تقدموا بمطلب الى رئيس الجمهورية لإجراء الصلح الجزائي ، مضيفا أنهم يسعون إلى إجراء لقاء خلال الأيام القريبة القادمة مع رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بالصلح الجزائي للتباحث حول ترتيباته وكيفية تطبيق الصلح مع محمد عماد الطرابلسي ووضعيته القانونية » الخصوصية » باعتباره » محجّر » نظرا لكونه محكوم بالسجن لمدة تفوق 10 أعوام.

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