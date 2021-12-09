عماد بن حليمة ينفي تحجير السفر عنه

أكد المحامي عماد بن حليمة في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الخميس، أن الأخبار التي تم تداولها بخصوص تحجير السفر عنه لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه الآن موجود بمقر المحكمة بتونس لمزاولة عمله كمحامي.

وقال بن حليمة إنه لم يتلقى الى حد اللحظة اي استدعاء من طرف المحكمة العسكرية للمثول أمام القضاء .

وكانت إذاعة موزاييك أف أم قد أعلنت أمس الأربعاء، أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وجّه استدعاء الى المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة لسماعه بخصوص تسجيل فيديو بثه على الفايسبوك.

كما قرر قاضي التحقيق، وفق المصدر ذاته، تحجير السفر عن بن حليمة في انتظار مثوله امامه وسماع تصريحاته حول تسجيل الفيديو المذكور.

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