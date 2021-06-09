عماد بوخريص: هناك ارتباط بين جزء مهم وفاعل بمنظومة الحكم وأخطبوط الفساد

أكدّ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق عماد بوخريص في حوار أجراه مع صحفية المغرب التونسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 9 جوان 2021، « وجود ارتباط بين جزء مهم وفاعل من منظومة الحكم وإخطبوط الفساد » ، مشيرا إلى أن الهيئة لن تكون واجهة لتبييض صورة أي شخص .
وقال بوخريص إنه اختار التكتم عملا بمبدأ واجب التحفظ ومراعاة للوضع الصحي الصعب ووضع البلاد.
وشدد بوخريص على أنه « لن يكون شاهد زور على منظومة فاسدة، على رأسها سياسيون يتخذون قرارات اعتباطية ضدّ مصلحة الشعب التونسي » .
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