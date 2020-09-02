عماد بوخريص يُؤدّي اليمين رئيسا لهيئة مكافحة الفساد

أدّى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص مساء اليوم الأربعاء 02 سبتمبر 2020، اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال موكب أقيم بقصر قرطاج.

وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين 24 أوت 2020، قد قرر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص و هو قاض رتبة ثالثة و مدعي عام بمحكمة التعقيب.

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