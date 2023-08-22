عمار وبوعسكر يُمضيان مذكرة تفاهم في مجال الاعداد للانتخابات بالخارج

أمضى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الثلاثاء 22 أوت 2023، بمقر الوزارة، مذكرة تفاهم في مجال الاعداد المادّي واللّوجستي لمختلف المواعيد الانتخابية بالخارج.

وأكّد الوزير بهذه المناسبة استعداد الوزارة ومختلف البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج للإسهام الفاعل في توفير شروط النجاح للعملية الانتخابية ومساعدة الهيئة على تمكين أبناء الجالية التونسية من ممارسة حقهم الانتخابي في كنف القانون وأحسن الظروف الممكنة.

وثمّن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جانبه، مستوى التعاون بين الوزارة والهيئة خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية السّابقة، مشيرا إلى أن الوزارة تعد شريكا أساسيا للهيئة في انجاح المواعيد الانتخابية وتيسير مشاركة أبناء الجالية التونسية بالخارج في مثل هذه الاستحقاقات.

وقد أشاد الطرفان بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة المتابعة المشتركة بين الوزارة والهيئة فيما يتصل بتنفيذ مجمل بنود هذه المذكرة وتذليل ما قد يعيق السير العادي للعملية الانتخابية بالخارج.

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