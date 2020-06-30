عمال الحضائر يحتجون أمام مقر اتحاد الشغل

تجمع عمال الحضائر عشية اليوم الثلاثاء، بساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بتسوية وضعيتهم.

وقد اتهم الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية بالإتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ عمال الحضائر بالاعتداء على الأمين العام المساعد للاتحاد منعم عميرة، وهو ما نفاه صبري بن سليمان عضو مجمع تنسيقية عمال الحضائر .

وأكد صبري بن سليمان في تصريح لقناة التاسعة أن ممثلي الاتحاد دعوا المحتجين للتوجه إلى الحكومة باعتبارها الوحيدة التي تتحمل المسؤولية، مشيرين إلى أنهم لا يستطيعوا التقدم أكثر في الملف، مضيفا بأن مجمع تنسيقيات عمال الحضائر وجهوا دعوة لكافة عمال الحضائر لاعتصام مفتوح بداية من الغد أمام مقر المنظمة الشغيلة.

من جهته، أكد أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي في تصريح لقناة التاسعة أن الاتحاد طالب خلال جلسة جمعته بالحكومة بتسوية وضعية 44 ألف عامل وعاملة حضائر، لكن الحكومة لم توافق إلا على تسوية وضعية 15 ألف عامل، مؤكدا أن الاتحاد لا يرغب في تقسيم العمال.

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