عملية أكودة الإرهابية: إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق متّهمين

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم الأربعاء، بطاقتي إيداع بالسجن في حق إثنين من المتهمين الخمسة في قضية عملية أكودة الارهابية والتي أدت إلى وفاة الوكيل سامي مرابط بعد نقله للمستشفى وإصابة الوكيل رامي الإمام.

يُشار إلى أن رامي الإمام غادر اليوم، قسم الإنعاش و التخدير بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة بعد تماثله للشفاء، و من المنتظر أن يغادر المستشفى قريبا.

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