عملية أكودة الإرهابية: القبض على القائم بشؤون الجامع وصديق أحد الإرهابيين

أعلن الناطق الرسمي بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020، إيقاف شخصين ليلة البارحة أحدهما أصيل سوسة وهو صديق الإرهابي أصيل مكثر، أما الموقوف الثاني فهو القائم بشؤون جامع أكودة ليرتفع عدد المحتفظ بهم في عملية أكودة الإرهابية إلى 11 موقوفا.

وأكد السليطي أن القائم بشؤون جامع أكودة اعترف بتسليمه مفاتيح الجامع للإرهابيين لعقد إجتماعات سرية داخله.

كما اعترف صديق أحد الإرهابيين الموقوف بأنه كان على علم مسبق بالجريمة الإرهابية و عُرض عليه المشاركة في تنفيذها.

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