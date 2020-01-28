عملية سلب استهدفت تلاميذ المدرسة الاعدادية بخزندار: الداخلية تُوضّح

اخر تحديث : 28/01/2020

الداخلية بلاغ
نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها ما تم تداوله مساء أمس الاثتين 27 جانفي 2020، بخصوص حدوث عملية سلب باستعمال القوة استهدفت تلاميذ المدرسة الاعدادية بخزندار من طرف مجموعة من العناصر الاجرامية، عمدت لافتكاك هواتفهم الجوالة وحقائبهم المدرسية واموالهم.
وأكدت الداخلية أن هذا الخبر عار من الصحة وأن الأمر يتعلق بقيام تلميذين من ذات المدرسة بسرقة حقيبتين مدرسيتين لزملائهم أثناء حصة الرياضة وقد تعهد الإطار الإداري بتسوية الأمر وهو ما يفند تماما ما تم تداوله بخصوص حصول عملية سلب للتلاميذ من طرف مجموعة اجرامية، وفق نص البلاغ.
هذا ودعت وزارة الداخلية عموم المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الأخبار المجانبة للصحة والتثبت من صحتها قبل تداولها.


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