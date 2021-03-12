عميد المحامين: اقترحتُ على الطبوبي إحياء دور الرباعي الراعي للحوار للخروج من الأزمة

أعلن عميد المحامين ابراهيم بودربالة خلال حضروه بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة، أن كلفة أجور المحامين المتقاعدين تقدر بـ10 ملايين دينار، مشيرا في الآن ذاته إلى أن ارتفاع كلفة العلاج أصبح يثقل كاهل صندوق الحيطة والتقاعد الخاص بالمحامين.

وبين عميد المحامين بأن نقص الدخل لسنة 2020 بالنسبة لصندوق الحيطة للمحامين يقدر بـ5 مليون دينار.

كما دعا عميد المحامين إلى الاجتماع بين جميع الأطراف من أحزاب وهيئات لحلحلة ازمة اليمين الدستورية وأن ننكب على المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتحديد خارطة يتم تقديمها للأطراف السياسية، مشيرا إلى أنه اقترح على الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل احياء دور الرباعي الراعي للحوار الوطني من أجل الخروج من الأزمة.

من جهة أخرى، دعا بودربالة إلى تعميم وجوبية إنابة المحامي ورقمنة العدالة، مطالبا بضرورة تنقيح القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة.

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