عميد المحامين: مستعدون للمشاركة في ملاحظة الانتخابات القادمة

استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، رفقة نائبه ماهر الجديدي و عضوي مجلس الهيئة محمود الواعر و محمد نوفل الفريخة هذا اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 بمقر الهيئة حاتم المزيو ، عميد الهيئــــة الوطنية للمحامين و الوفد الموافق له.

وقد تولى رئيس الهيئة في مستهل اللقاء تهنئـــــة المزيو بانتخابه على رأس عمادة المحامين والتأكيد على احترامه لمهنة المحاماة، مبرزا متانة العلاقات بين الهيئــــــة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوطنية للمحامين واستعداد الهيئة لمزيد دعم التعاون بين الجانبين اللذان تجمعهما قيم مشتركة وعمل مشترك يهدف إلى خدمة الصالح العام وحسن تطبيق القانون.

من جانبه أعرب العميد على دعم الهيئـــة وتقديره لكل المجهودات التي تقوم بها من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهـــة تعكس إرادة الشعب مؤكدا أن عمادة المحامين حريصة بدورها على دعم التعاون مع الهيئـة وعلى استعداد للمشاركة في ملاحظـة الانتخابات القادمـــة وتشجيع المحامين لتقديم ترشحاتهم لرئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع.

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