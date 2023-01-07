عميد المحامين: نأمل أن يتفاعل رئيس الجمهورية إيجابيا مع مبادرة إنقاذ البلاد

أكّد عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو » في تصريح صحفي على هامش مشاركته بالمنستير في إحياء « يوم الشهيد الفلسطيني دورة الشهيدة شيرين أبو عاقلة » مساء الجمعة، أننا حاليا في مرحلة المشاورات الأولية بخصوص مبادرة لإنقاذ البلاد ومساعدتها في الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد عميد المحامين أنه وقع الاتفاق على تقديمها إلى رئيس الجمهورية، معبرا عن الأمل في أن يتفاعل الرئيس سعيد معها إيجابيا.

وأضاف المزيو: « نأمل أن يتفاعل الرئيس إيجابيا معها حتى تكون الإصلاحات من خلال هذه المبادرة إصلاحات تشاركية فيها توافق بين مكوّنات المنظمات الوطنية ومؤسسة رئاسة الجمهورية »، مشيرا إلى أنّه وقع الاتفاق على تكليف لجنة لإعداد محاور المبادرة وصياغتها ثم سيعلنون بصفة رسمية عنها.

وبيّن أنّ الهيئة الوطنية للمحامين لديها أفكار إصلاحية ستطرحها خلال المشاورات، مشيرا إلى أنهم يطالبون على المستوى السياسي بإصلاحات على مستوى القانون الانتخابي وهيئة الانتخابات وقانون الأحزاب والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء ودائرة المحاسبات.

وأوضح أنّهم يريدون إصلاحات تشريعية ودستورية باعتبارها مسألة هامّة، إذ سجلت الانتخابات التشريعية الأخيرة عزوفا من الناخبين ولم تتجاوز نسبة المشاركة 11 في المائة « مما يدل على أنّ الشعب التونسي عازف عن المشاركة في الحياة السياسية وفي الانتخابات لأنّه غير راض وفقد الثقة في مسار ما قبل 25 جويلية، وفي الأحزاب السياسية ولابّد أن تكون هناك إصلاحات هامّة في مسار 25 جويلية وإعادة الأمور إلى نصابها »، وفق تعبيره.

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