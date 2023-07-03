عودة أول رحلة للحجيج التونسيين

حطّت اليوم الإثنين 03 جويلية 2023، طائرة الخطوط التونسية في رحلتها عدد TU5002 بالمحطة الجوية 2 بمطار تونس قرطاج قادمة من جدة، وهي أولى رحلات عودة حجيجنا الميامين من البقاع المقدّسة بعد تأديتهم مناسك الحج.

وكان وزير النقل ربيع المجيدي في استقبال هذه الدفعة المرفوقة بالوفد الرسمي الذي تراّسه وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي

وتابع وزير النّقل ظروف استقبال حجيج تونس الميامين ومعالجة أمتعة الحجيج من قبل مصالح الخطوط التونسية للخدمات الأرضية، مؤكّدا أن الوزارة ستواصل تأمين مرحلة العودة بحرص مماثل لمرحلة الذهاب إلى البقاع المقدّسة.

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