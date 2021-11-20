عودة احتجاجات شباب الكامور

خرج شباب من ولاية تطاوين اليوم السبت، بدعوة من تنسيقية اعتصام الكامور متجمعين في مفترق حي النور وسط المدينة ما تسبب في شلل حركة السيارات والشاحنات، مطالبين بتطبيق اتفاق الكامور بكافة بنوده وايقاف المحاكمات لشباب التنسيقية.

وورد في الصفحة الرسمية لتنسيقية اعتصام الكامور نص التدوينة التالية: « في ظل تواصل اللامبالاة لولاية تطاوين .. في ظل تواصل منطق الحقرة لهذه الجهة …ستبدأ تحركاتنا من اليوم » .

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