عودة الأجواء المعتدلة بأغلب ولايات البلاد



يتميز طقس اليوم الخميس 30 أفريل 2020، بسحب عابرة بأغلب الجهات و تكون أحيانا كثيفة بالشمال بعد الظهر.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 20 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بالشمال و قليل الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 26 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 26 و 31 درجة ببقية المناطق و تصل إلى 33 درجة بأقصى الجنوب.

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