عودة الرحلات البحرية بداية من 23 مارس الجاري

أدى وزير السياحة محمد المعز بلحسين، مساء الجمعة 18 مارس 2022، زيارة تفقد إلى القرية السياحية والرصيف الخاص باستقبال البواخر السياحية بميناء حلق الوادي، في إطار معاينة مدى الإستعداد لعودة نشاط الرحلات السياحية البحرية حيث ستستقبل بلادنا أول رحلة يوم 23 مارس القادم، وذلك بحضور المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ ومدير الميناء التجاري بحلق الوادي والكاتب العام لبلدية حلق الوادي والرئيس المدير العام لشركة القرية السياحية بحلق الوادي ورئيس الغرفة النقابية الوطنية للنقل السياحي وإطارات الوزارة والديوان الوطني التونسي للسياحة.

وعاين الوزير مكونات القرية السياحية والحرفية بالميناء ومكان رسو السفن السياحية ومناطق عبور السياح. كما عاين مدى استعدادها لاستقبال هذه الوفود خاصة من حيث اتخاذ التدابير الوقائية والصحية والأمنية وتوفير كل المعدات والمستلزمات اللوجستية.

كلمات البحث :الرحلات البحرية;عودة