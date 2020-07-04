عودة حركة المرور بصفة عادية بالطريق السيارة تونس – الحمامات

استُأنفت ظهر اليوم السبت 4 جويلية 2020، حركة المرور بصفة عادية في الطريق السيارة أ 1 في جزئها الممتد من تونس للحمامات بعد قطعها لمدة 5 دقائق.

يُشار إلى أن عددا من المواطنين كانوا قد أبلغوا الإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالشمال، بوجود مسامير ملقاة على مستوى النقطة الكيلومترية 14 بعد محطة الاستخلاص بمرناق باتجاه الحمامات ما اضطرهم لتغيير الإطارات المطاطية لسياراتهم.

وقد تم إبعاد المسامير الحديدية التي سقطت من إحدى الشاحنات بالطريق السيارة لتعود حركة المرور إلى سالف نشاطها.

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