عودة مؤشرات الهدوء لطقس اليوم

يتميز طقس اليوم الاثنين بعودة مؤشرات الهدوء مع انطلاقة هذا الأسبوع ومن المنتظر ان تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون 37 و42 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

خلايا رعدية متوقع تكونها بعد الظهر بالقيروان، نابل، سوسة، المنستير ،المهدية وصفاقس ترافقها امطار محلية.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى متموج.

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