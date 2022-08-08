عودة مؤشرات الهدوء لطقس اليوم

اخر تحديث : 08/08/2022

طقس

يتميز طقس اليوم الاثنين بعودة مؤشرات الهدوء مع انطلاقة هذا الأسبوع ومن المنتظر ان تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون 37 و42 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.
خلايا رعدية متوقع تكونها بعد الظهر بالقيروان، نابل، سوسة، المنستير ،المهدية وصفاقس ترافقها امطار محلية.
يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى متموج.


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