عودة مدرسية موفقة للجميع

يلتحق أكثر من مليونين و215 ألف تلميذ اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، بمقاعد الدراسة بالمدارس والمعاهد التونسية، وسط إجراءات صحية استثنائية في ظل انتشار فيروس كورونا بكافة ولايات الجمهورية.

وقد تقرر بالنسبة للسنة الدراسية الجديدة اعتماد نظام الدراسة يوما بيوم عبر التناوب بين الأفواج إضافة إلى التخفيف من بعض المحاور والدروس دون حذف أي مادة تعليمية، على أن يقع إعلام التلاميذ بالأفواج المعنيين بها اليوم.

وتقرر قسمة الفصل إلى فوجين ضمانا للتباعد الجسدي واعتماد نظام الدراسة يوما بيوم مع اعتبار الأسبوعين وحدة زمنية للتعلم عوضا عن الأسبوع.

عودة مدرسية موفقة للجميع

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