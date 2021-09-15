عودة مدرسية موفقة للجميع

يلتحق اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، أكثر من 2 مليون و500 ألف تلميذ وفاعل تربوي بـ 6130 مؤسسة تربوية، للانطلاق في سنة دراسية جديدة نأمل أن تكون موفقة للجميع.

وبين وزير التربية فتحي السلاوتي بأنه سيتم في الأيام الأولى من العودة المدرسية محاولة تدارك النقائص الحاصلة على مستوى التعلمات خلال السنة والنصف الماضية.

جدير بالذكر بأن عدد التلاميذ المسجلين بالمؤسسات التربوية ارتفع هذا الموسم مقارنة بالموسم الدراسي الماضي 2020-2021 بنحو 65 ألف تلميذ .

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